JR西日本 JR西日本によりますと、17日午前9時25分頃、伯備線の方谷駅～井倉駅間で落石が発見されたため、備中高梁駅と新見駅の間で運転を見合わせていましたが、午前11時45分に運転を再開しました。落石の大きさは約70ｃｍ×約70ｃｍ×約40ｃｍだったということで、安全確認などを行い運転を再開したものです。 この影響で、特急やくも4本普通列車2本が運転を取りやめ、特急やくも3本と普通列車1本に最大約2時間遅