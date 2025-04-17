◆ロサンゼルス・ドジャース−コロラド・ロッキーズ16日（日本時間17日午前11時10分試合開始、ドジャー・スタジアム）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは16日(日本時間17日)、ホームでロッキーズと対戦し、大谷翔平選手（30）は1番DHで先発出場した。前日15日の大谷は4打数無安打2三振だったが、3回に四球で出塁してイチロー氏（509盗塁）に次いで日本選手2人目となる、節目の150盗塁を達成した。ドジャースは今季初登板のミラ