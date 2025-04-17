【MLB】ドジャース - ロッキーズ（4月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）【映像】大谷翔平、“軽く振って”特大6号ホームラン「1番DH」で先発出場した大谷翔平投手が、初回の第1打席で2試合ぶりとなる今季6号ホームランを放った。先頭打者アーチは今季初で通算13本目。打球速度は111.0マイル（約178.6キロ）、飛距離448フィート（約136.5メートル）の特大弾だった。アフリカ系アメリカ人初のメジャーリーガーとして道を切り開いた