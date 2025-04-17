ヘンリー王子がメーガン妃のビジネス活動を初めて称賛し、全面支持を表明した。米誌ピープルが１６日、報じた。メーガン妃は３月にネットフリックスシリーズ「ウィズ・ラブ、メ―ガン」を配信し、４月には月には自身のライフスタイルブランド「アズ・エヴァー」を立ち上げた。さらには８日からレモナダ・メディアの新ポッドキャスト「ＣｏｆｅｓｓｉｏｎｓｏｆａＦｅｍａｌｅＦｏｕｎｄｅｒ（女性創設者の告白）」をリ