「世の中のお得なもの」をテーマに大吉洋平アナウンサーが中継する「高コスパ！お得ハンター」。４月１５日（火）は大阪・関西万博の「フランスパビリオン」から生中継。日本で大人気のブランド「ルイ・ヴィトン」「クリスチャン・ディオール」「セリーヌ」の展示や、フランスで人気のパン店の「クロワッサン」などを紹介します。（２０２５年４月１５日放送ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）