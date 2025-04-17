スーダンで、国軍と内戦を続けている準軍事組織RSFが15日、独自の政府を樹立したと宣言しました。スーダンでは、2023年4月から国軍と準軍事組織RSFの戦闘が続いていて、15日、内戦の勃発から2年を迎えました。こうした中、AP通信によりますと、RSFは、内戦勃発から2年の節目に合わせて、国軍に対抗するための独自政府の樹立を宣言しました。RSFの司令官は、「『平和と団結の政府』の設立だ」とした上で、自身を含む15人による評議