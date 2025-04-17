日南病院（鳥取県日南町）で、看護師らの疲労回復に役立てる「立ったまま寝る仮眠ボックス」が導入された。合板卸会社「広葉樹合板」（北海道旭川市）、北海道大などの産学共同研究から生まれた世界初の商品という。効果的な休息を提供し、多忙な医療現場を支える。【写真】こんなふうに使います仮眠ボックスは高さ2・5メートル、幅1・2メートル。木製で内外装に不燃材を使い、内部の防音性も高い。広葉樹合板によると「重力に