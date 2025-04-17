航空自衛隊防府南基地は基地内の事務室の金庫から現金を盗んだとして30代の空士長を、また、商業施設から化粧品などを盗んだとして20代の航空自衛官をそれぞれ、17日付けで免職処分としました。このうち航空教育隊第1教育群に所属する30代の空士長は去年5月、基地内の事務室の金庫から現金7万2000円を盗みました。現金が無くなっていたことから゜調査を行った際、認めたということで聞き取りに対し「借金の返済や生活費を得る目的