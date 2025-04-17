インスタグラムのフォロワーは710万【MLB】ドジャース ー ロッキーズ（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースは16日（日本時間17日）、本拠地でロッキーズとの3連戦カード最終戦を戦う。この日は「コリアンヘリテージナイト」で、人気アイドルグループ「TREASURE（トレジャー）」が来場。試合前にはグラウンドに姿を見せた。TREASUREは10人組のグループで、2019年から活動。インスタグラムのフォロワーは710万人を誇る。HARU