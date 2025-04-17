OpenAIが新しいAI推論モデルとなる「o3」「o4-mini」のリリースを発表しました。OpenAIは特にo3を「OpenAIで史上最も高度な推論モデル」と称し、数学やコーディング、推論、科学、視覚理解能力を測定するベンチマークで従来モデルを上回る性能を発揮したとアピールしています。Introducing OpenAI o3 and o4-mini | OpenAIhttps://openai.com/index/introducing-o3-and-o4-mini/OpenAI launches a pair of AI reasoning models, o3