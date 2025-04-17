この漫画は、著者・岡田ももえ(@momoe_okada2)さんの知人・ふみさんが夫からの束縛に悩み、親友・ハナに相談するも、夫が自分の不倫を隠すためにハナや部下を利用していたことが発覚し、離婚するまでを描いています。ふみさんの部下・緑之くんは、駅で偶然ふみさんと会った日、実は伝えたいことがあり待ち伏せをしていたと教えてくれました。彼が、夫・そく太の不倫について詳細を話しだしたので、社外で話そうと提案しました。『