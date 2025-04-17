お笑いコンビ「さや香」石井（36）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。人気芸人らとの写真が反響を呼んだ。石井は「宣材写真撮影ついでに撮ったええ感じのやつ」とコメント。石井の相方・新山と、お笑いコンビ「トット」の桑原雅人、多田智佑が並んだ写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「なんでやろ…涙が出てくる」「素敵すぎる写真ですね」「ええ感じすぎます！！！」「めっっちゃ素敵な写真」「皆さんの