多くの登山客が訪れる春山シーズンを前に、山での遭難事故に備える山岳警備隊の指定式が、16日、大台町の大台警察署で行われました。管内に年間5000人ほどの登山者が訪れる、人気の登山道大杉谷などを有する大台警察署で、毎年、大杉谷の山開きを前に行われているもので、今年は17人の署員が指定を受けました。指定式では、伊藤勝彦署長が情報収集の徹底や、訓練による装備品取り扱いの習熟などを指示したうえで「救助活動は危険と