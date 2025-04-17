声優・丸山有香の個人サークル「櫻縁家」と、バンダイナムコフィルムワークス、バンダイナムコミュージックライブによる"女性声優が演じる少年アイドルプロジェクト"「『idol show time』プロジェクト」（通称、アイショタ）は15日、声優・緒方恵美と朴ロ美（ロは王ヘンに路）が演じる新キャラクターと、新たな登場PVを公開した。【動画】まるで少年ボイスのアベンジャーズ！豪華声優陣に反響新キャラクターは兄弟アイドルデュ