人気作詞家・中村彼方がプロデュースを手がける7人組アイドルグループ「RealRomantic」のファーストライブが16日、東京・Zepp Shinjukuで行われた。【写真】ファンとともに…充実した表情の「RealRomantic」メンバーたちタイトルは、新学期を意味する「A New Semester」。ライブは“秘密の庭のバラの蕾が輝く”イメージ映像をバックにメンバー7人が登場し、1曲目の「ROMANTIC SEVEN」からエンジン全開のパフォーマンスを披露し