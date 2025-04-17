ドジャースタジアムを訪れた韓国発の男性10人組グループ「TREASURE」＝16日（共同）【ロサンゼルス共同】韓国発の男性10人組グループ「TREASURE（トレジャー）」が16日、大谷翔平らが所属するドジャースの本拠地ロサンゼルスのドジャースタジアムを訪れた。同日は「コリアン・ヘリテージ・ナイト」と銘打たれ、メンバーは自身の名前が入ったユニホームを身に着け、グラウンドで練習を見学するなどした。TREASUREは米国でツアー