高崎線、武蔵野線、常磐線を直通！臨時特急「絶景ネモフィラ高崎号」が今月運行JR東日本が、2025年4月29日（水・祝）に群馬県と茨城県を直結する臨時特急「絶景ネモフィラ高崎号」を運転します。E653系（画像：JR東日本）この列車は、群馬県の高崎駅と茨城県の勝田駅を高崎線、武蔵野線、常磐線経由で結びます。ひたち海浜公園（茨城県ひたちなか市）は、春はネモフィラ、秋はコキアで彩られることで知られます。この臨時列