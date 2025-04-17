浦和FW松尾佑介は京都戦で2試合連続となるゴールを記録浦和レッズは4月16日のリーグ第20節の先行開催、京都サンガF.C.戦に2-1で勝利した。2試合連続ゴールのFW松尾佑介は攻守にわたって貢献度の高いプレーを見せ「完全に仕上がってます」とスタジアムからの喝采も浴びた。昨季終盤に椎間板ヘルニアの手術を受け、今季のプレシーズンキャンプ時点ではリハビリ組で出遅れた松尾だが、3月に入った頃から途中出場を中心にピッチに