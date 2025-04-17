最近は育休制度が推奨され、子育てに参加するべく取得する男性も多いようです。ママとしては心強い限りですよね。しかし実際には育休はとったけど、育児も家事もほとんどしないというまるで詐欺のような旦那さんもいるみたい。今回はそんな、とるだけ育休の旦那をお義姉さんが撃退してくれた話をご紹介します。子どもはちゃんと見抜いてる「娘が生まれたとき、夫が育休をとりました。当初は娘を溺愛していましたが、ただ子どもを可