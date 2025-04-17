東京時間10:41現在 ＮＹ原油先物MAY 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝62.88（+0.41+0.66%） 米国の対イラン制裁強化を受けてNY市場で反発を見せたNY原油は時間外でもしっかり。