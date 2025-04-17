東京時間10:41現在 東京金先物FEB 26月限（TOCOM） 1グラム＝15444.00（+307.00+2.03%） ＮＹ金先物JUN 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3345.90（-0.50-0.01%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金は市場市場で史上最高値更新、東京金は円高重石も、ドル円が安値から反発したことでしっかり