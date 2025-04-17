【モデルプレス＝2025/04/17】timelesz（タイムレス）と全国のPARCOによるタイアップキャンペーン『timelesz in PARCO G.W.Campaign』が、4月25日〜5月6日に開催決定。同グループが商業施設とのタイアップキャンペーンを実施するのは初となる。【写真】timeleszの新体制後初パフォーマンス◆timelesz「PARCO」とタイアップ企画開催本企画のメインビジュアルは“time remix”をテーマに、メンバーが様々な時代を表すファッションに