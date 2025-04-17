デジタルアーティスト「Ｃａｓｅ―ＫＭｏｏｎｓｈｉｎｅ」として活動する元音楽プロデューサーの月光惠亮氏（７２）が、世界的ファッションデザイナーＭｉｃｈｉｋｏＫｏｓｈｉｎｏ氏とのアートコラボレーションの作品の個展「ａｒｔｅｘｈｉｂｉｔｉｏｎＫＯＳＭＩＣＦＯＲＣＥ」を４月２９日から５月５日まで、東京・渋谷区神宮前のＳＯＭＳＯＣＧＡＬＬＥＲＹで開催する。昨年、知人の紹介で知り合ったＭｉｃｈ