【第12話】 4月17日 公開 【拡大画像へ】 秋田書店は4月17日、同社のWebサイト「チャンピオンクロス」にてマンガ「私たちはカケちがっている」第12話を公開した。 第12話では、水着選びに迷った紫乃原が、高久の好みを把握するため、彼に連絡をする。なお4月17日現在、チャンピオンクロスでは第11話をはじめ一部エピソードが無料公開中となる。 【最新話】 第12話のページ