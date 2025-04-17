欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第２戦（１６日＝日本時間１７日）、インテル（イタリア）はアウェーでバイエルン・ミュンヘン（ドイツ）に２―２も２戦合計４―３で２季ぶりの４強入りした。第１戦を２ー１と先勝し、敵地に乗り込んで迎えた第２戦。Ｂミュンヘンの猛攻を受けて先制点を許し、後半１６分に勝ち越しながら３１分に同点にされるが、追加点を許さずに勝ち上がった。インテルのシモーネ・インザーギ監督