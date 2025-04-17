女性月刊誌『美ST』2025年6月号では、特別版増刊は町田啓太が同誌初表紙を飾る。【場面カット】バディを組む町田啓太、小泉孝太郎町田が『美ST』の表紙を飾るのは初めてのこと。カバーストーリーは「絶対的なバランスの裏側」をテーマに届ける。常に話題作に出演し続け、実力派俳優としてゆるぎない評価を確立している町田だが、一つひとつの作品に真摯に向き合う中で同時に育んできたのは、"無謀なことはしなくなった"、"最終