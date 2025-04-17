1998Ç¯·ëÀ®¡¢·ÝÎò26Ç¯ÌÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥º¡×¡£2010Ç¯¤Ë¡ÖÇú¾Ð¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡×¤¬ÊüÁ÷½ªÎ»¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Í¥¿¥Ö¡¼¥à¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿º¢¤«¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î»Å»ö¤¬¸º¤ê¡¢¿Íµ¤¤â²¼²Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡¢»Å»ö¤â¤Ê¤¤¡¢ÅöÁ³¡¢¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¥³¥ó¥ÓÃç¤â¸±°­¤Ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÂìÂô½¨°ì¤Ï¥´¥ß¼ý½¸²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥ºÃø¡Ø¤â¤¦Äü¤á¤¿ ¤Ç¤â¼­¤á¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¯¤¹