ゴールデンウイークの予定調査会社インテージ（東京）が17日発表したゴールデンウイーク（GW）の予定に関する調査で「自宅で過ごす」との回答割合が昨年より伸びた一方、外食や買い物、国内旅行が軒並み減少した。担当者は「長引く物価高の影響で、今年は巣ごもり傾向が強い大型連休になりそうだ」と話す。調査は3月27〜31日、同社のモニターを対象にインターネットで実施し、15〜79歳の男女5千人から回答を得た。複数回答で