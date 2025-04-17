瀬戸内地方は高気圧に覆われてよく晴れています。昼過ぎからも青空が広がるでしょう。日中の最高気温は16日より4度ほど高く、25度前後の見通しです。日差しのもとでは、汗ばむような陽気になりそうです。 18日は海沿いではおおむね晴れる予想ですが、内陸では前線や湿った空気の影響で、雲が広がるでしょう。昼過ぎから局地的に雨が降り、岡山県北部では雷を伴うおそれがあります。空模様の変化に注意してください。朝の最低気温