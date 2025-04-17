午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は９５６、値下がり銘柄数は６０４、変わらずは７５銘柄だった。業種別では３３業種中２８業種が上昇。値上がり上位に石油・石炭、その他製品、鉱業、保険、機械など。値下がりで目立つのは倉庫・運輸、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS