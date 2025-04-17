「贄姫と獣の王～the KING of BEASTS～」©友藤 結・白泉社／「贄姫と獣の王」舞台製作委員会 王と生贄の恋の道のりは?ミュージカル「贄姫と獣の王～the KING of BEASTS～」観劇レビュー ミュージカル「贄姫と獣の王～the KING of BEASTS～」が3月14日(金)から東京：天王洲 銀河劇場で、3月28日から大阪：梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティで上演され