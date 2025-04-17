■花束を手に笑う岩田剛典 岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）が、Instagramを久々に更新。大きな花束を手にした姿に注目が集まっている。 【写真】後ろ姿もカッコいい岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS） 岩田がInstagramのフィードを更新するのは3週間ぶり。岩田は上下黒のスウェット姿でサングラスをかけた、4枚の写真をアップした。クランクアップの日の姿だろうか、手には大きな花束を右手に持っている。1、3枚目は