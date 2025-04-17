■渡辺がMCを務める『この世界は1ダフル』に阿部がゲスト出演 【写真】阿部亮平と渡辺翔太がダブルピースするスーツ姿オフショット Snow Manの阿部亮平が、渡辺翔太が東野幸治とともにMCを務めるフジテレビ系『この世界は1ダフル』にゲスト出演。番組公式X（旧Twitter）でツーショットが公開された。 『この世界は1ダフル 1万人に聞いた伝説のドラマ主題歌ベスト20全部見せSP』は、4月17日21時より放送。 阿