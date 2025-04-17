■裸足で床に座り笑顔を見せるショットや公園の遊具にまたがるお茶目ショットなど、7枚の写真をポスト 【写真】寺西拓人がソファーに寝そべる姿やキャンディーをくわえた自撮りなど timelesz（タイムレス）の寺西拓人が個人Instagramでオフショットの詰め合わせをポストした。 寺西がポストしたのは7枚の写真。上下白コーデ＆裸足で床に座った、自然な笑みの表情。ソファーの上であぐらをかいて、笑顔