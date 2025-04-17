【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■山下美月がシックに着こなす6スタイリング。スペシャルムービーも公式SNS他で公開！ 山下美月がブランドイメージモデルを務めるレディースファッションブランドRESEXXY（リゼクシー）の新ビジュアルが公開された。 2025SUMMERのシーズンコンセプト「soft glossy」を表現した新ビジュアルが、4月17日に公式通販サイトRUNWAY channelにて公開。