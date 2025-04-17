タレントの香取慎吾さんと、バレーボール日本代表でサントリーサンバーズ大阪所属の高橋藍選手が初共演を果たした新テレビCM、「天然水 きりっとヨグ 大自然ブランコ」篇（15秒）が、4月22日より全国で放映される。今回の新CMは、同日に発売される新商品「サントリー天然水 きりっとヨグ 朝摘みレモン＆ヨーグルト味」に合わせて制作されたもの。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「サントリー天然水 きりっと