【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■PARCOのWEBコンテンツ「PARCO CRUISE」にはtimeleszのインタビュー記事を掲載！ timeleszと全国のPARCOとのタイアップキャンペーン『timelesz in PARCO G.W.Campaign』の開催が決定した。 あらたなメンバーを迎え、8人体制でスタートを切ったtimelesz。商業施設とのタイアップキャンペーンは初開催となる。 本企画のメインビジュアルは“time remix”