［ロンドン１６日ロイター］ - 格付け会社フィッチ・レーティングスは１６日、世界経済の四半期見通しを公表し、今年の成長率が２％を下回ると従来の予想を下方修正した。世界的な貿易摩擦の激化を受けたもので、コロナ禍の時期を除けば２００９年以来最低水準となる。２５年の成長予想は３月時点から０．４％ポイント引き下げ、中国と米国については０．５％ポイント引き下げた。フィッチは「米国は２５年は１．２％のプ