■正門良規が主演『ムサシノ輪舞曲』に出演のふたりがニッコニコでハグ 【動画】高地優吾が子役の大空くんを“ぎゅーっ”する癒しムービー Aぇ! group正門良規の主演で4月19日からスタートするテレビ朝日系オシドラサタデー『ムサシノ輪舞曲』公式X（旧Twitter）で、高地優吾（SixTONES／「高」ははしごだかが正式表記）が子役・佐藤大空を“ぎゅーっ”とする動画が公開された。 本作は『