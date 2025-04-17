俳優三浦友和（73）が、17日までにインスタグラムを更新。俳優として復帰した坂口憲二（49）との再会を報告した。三浦は、14日にスタートしたフジテレビ系月9ドラマ「続・続・最後から二番目の恋」で共演中の坂口とのツーショットを公開し、「完全復活！本物のいい漢20年ぶりの再会、歓喜！！」と喜びをつづった。坂口は18年、厚生労働省指定の特定疾患「特発性大腿骨頭壊死（だいたいこっとうえし）症」のため芸能活動を無期限