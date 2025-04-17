熊本市交通局が2024年度に行った「熊本市電に関するアンケート」で、市電（路面電車）の満足度が約51％にとどまり、2009年度に調査を始めて以来、過去最低を記録したことが明らかになりました。 【写真を見る】熊本市の路面電車『満足度』が過去最低に 運行トラブルの影響は？『決済手段』最多はどれ？【アンケート結果】 このアンケートは、利用者のニーズを把握して信頼やサービスの向上につな