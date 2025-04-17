7人組アイドルグループ、Real Romanticが16日、東京・ゼップ新宿でファーストライブ「A New Semester（新学期）」を行った。同グループは少女時代「GENIE」の日本語バージョンやTVアニメ「少女☆歌劇レヴュースタァライト」の全曲の作詞を手がけた、作詞家中村彼方氏がプロデュース。“秘密の庭のバラの蕾が輝く”イメージ映像をバックにメンバーが登場して、オープニングの「ROMANTIC SEVEN」からエンジン全開。この日発売のデビ