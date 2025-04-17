【G TUNE DG-A7G6T】 【G TUNE DG-A7G6T ホワイトモデル】 4月17日 発売 価格：319,800円～ マウスコンピューターはゲーミングブランド「G TUNE」より、「G TUNE DG-A7G6T」、「G TUNE DG-A7G6T ホワイトモデル」を4月17日に発売した。価格は319,800円から。 本製品はミニタワーケースを採用しAMD Ryzen 7 9700XとNVIDIA Ge