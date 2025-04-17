17日発売の女性月刊誌『美ST』2025年6月号では、本誌・特別版は森高千里（56）が表紙を飾る。【写真】「56歳に見えない…」ミニスカ姿で美スタイルを披露する森高千里本誌はストライプシャツに柔らかい笑顔のアップ、特別版は白のジャケットにデニムの自然体な全身カットの森高が目印です。カバーストーリーは「ポジティブ変換で見えた、ときめく未来」をテーマに届ける。「ライブがとても楽しいんです！」と、森高がはつらつ