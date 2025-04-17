選択的夫婦別姓制度の早期実現を目指し、公明党の斉藤代表（中央左）に協力を要請した連合の芳野友子会長（同右）ら＝17日午前、東京都新宿区の公明党本部連合の芳野友子会長は17日、公明党本部で斉藤鉄夫代表と面会し、選択的夫婦別姓制度の早期実現に向け協力を要請した。斉藤氏は「この問題は個人の尊厳に関わる問題だ。解決へしっかり頑張っていきたい」と応じた。芳野氏は、1996年に選択的夫婦別姓の導入を盛り込んだ法制