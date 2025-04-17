俳優キム・スヒョン側が、キム・セロンさんの遺族やYouTubeチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ代表らを相手取り、損害賠償請求訴訟を起こした件で、訴訟手続きに必要な費用を納付せず、期限の延長を申請したことが明らかになった。【キス写真】キム・スヒョン、未成年女優と交際疑惑4月17日、韓国メディア『ニュース1』は、ソウル中央地裁民事合議14部が今月2日、キム・スヒョン側に対し、訴訟費用にあたる印紙代および送