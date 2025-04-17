先週からイギリス・ロンドンで展示されている巨大なクジラのオブジェ。アメリカのアーティストが、ハワイの海岸に流れ着いた海洋プラスチックごみから制作し、環境問題について警鐘を鳴らす目的だと説明していますが、よく見てみると「石巻魚市場」などと書かれたカゴも含まれています。SNS上では、「東日本大震災の津波で流されたものではないか」という指摘が相次いでいます。運営側は謝罪しました。カナリーワーフ公式S