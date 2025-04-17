食楽web ●東京・下北沢にカフェ『TOGO SHIMOKITAZAWA（トゥーゴー シモキタザワ）』がオープン。ポップアップやワークショップにも使える多目的なニュースポットとは？ 街歩きも楽しい東京のカルチャーエリア・下北沢に、新たな注目カフェ『TOGO SHIMOKITAZAWA（トゥーゴー シモキタザワ）』がオープンしました。 近年、再開発が進む“シモキタ”で、カフェだけで