Image: Shutterstock 翌4月20日は大麻の日。実際はアシッドデー4月19日は「The Bicycle Day」と呼ばれていますが、実際には自転車の日ではないようです。というのも、その由来は1943年にスイスの化学者、アルバート・ホフマン氏がLSDを自ら服用し、その幻覚作用を確認した日が4月19日だったから。LSD（リゼルグ酸ジエチルアミド）は幻覚剤です。1938年、ホフマン氏が麦から抽出した菌類の医