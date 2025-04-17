ＴＣＫ特別区競馬組合は４月１６日、第３６回東京スプリント・Ｊｐｎ３の開催売り上げを発表した。今年の東京スプリント１レースの売り上げ１４億４６５２万１４００円は、前年比２３・７％増で同競走の売上レコード。これまで１位の記録だった２２年の１４億５０万１９００円を更新した。東京スプリント当日の売り上げ３４億２４８１万１３４０円は、前年比１４・１％増で同競走当日における売上レコード。これまで１位の記